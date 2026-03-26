sicurezza di bus e autisti cabine blindate e pulsante sos

A Pistoia, è stato introdotto un sistema di sicurezza più efficace per i mezzi di trasporto pubblico e i loro conducenti. Le nuove misure prevedono cabine blindate e l’installazione di pulsanti SOS accessibili agli autisti. Questi interventi mirano a migliorare la protezione durante le operazioni di viaggio e a garantire risposte rapide in caso di emergenza.

Pistoia, 26 marzo 2026 – Un passo avanti concreto sul fronte della sicurezza nel trasporto pubblico locale a Pistoia. Si è svolto ieri, 24 marzo, in Prefettura il tavolo di confronto richiesto dalle organizzazioni sindacali del settore, che ha riunito istituzioni, forze dell’ordine ed Autolinee Toscane per affrontare le criticità del servizio sul territorio. L’incontro, durato circa un’ora, si è concluso con un esito positivo: c’è infatti convergenza sul “Protocollo d’intesa per il miglioramento e la tutela della sicurezza nel trasporto pubblico locale”, che potrebbe essere firmato a breve. “Vi ammazzo tutti, ho una pistola nella borsa”. Panico sul bus, ennesimo autista aggredito L’obiettivo è chiaro: garantire maggiore tutela sia al personale viaggiante sia agli utenti, attraverso interventi strutturali e non più rinviabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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