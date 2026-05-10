Un nuovo film affronta il tema del rapporto tra grandi aziende alimentari e dipendenza chimica, concentrandosi sugli additivi presenti nei cibi pronti. Viene analizzato come queste sostanze possano influire sul nostro organismo, creando una dipendenza biologica. Inoltre, si evidenzia come le lobby del tabacco abbiano investito nel settore alimentare, coinvolgendo interessi economici e strategie di mercato. Il documentario mette in luce dinamiche tra industria e salute pubblica.

? Domande chiave Come fanno gli additivi nei cibi pronti a creare dipendenza biologica? Perché le lobby del tabacco hanno investito nel settore alimentare? Chi sono i protagonisti che combattono il sistema con il biologico? Come può il ritorno al territorio fermare l'epidemia di malattie??? In Breve Ex lobbista Calley Meals rivela legami tra industria del tabacco e Big Food. Leah ha perso 90 chili grazie a prodotti locali e filiere controllate. Robert Kennedy Jr. guida il movimento Make Ame .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Big Food e dipendenza chimica: il film che svela il rischio del cibo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cos’è il food noise, il “rumore” del cibo che ci fa ingrassareA tutti è capitato di pensare costantemente al cibo, anche quando non si ha davvero fame o si è impegnati in altre attività.

Leggi anche: Mangiare a chilometro zero non ti porta alla tomba: “Breaking big food” spiega perché sarebbe meglio evitare il cibo industriale ultra processato