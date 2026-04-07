Il food noise si riferisce alla sensazione di continuo pensare al cibo, anche quando non si ha fame o si è impegnati in altre cose. Questo fenomeno porta molte persone a concentrarsi frequentemente su alimenti e pasti, influenzando le scelte alimentari quotidiane. Si tratta di un’abitudine diffusa che può contribuire a un maggior consumo di cibo, anche in assenza di vera necessità fisiologica.

A tutti è capitato di pensare costantemente al cibo, anche quando non si ha davvero fame o si è impegnati in altre attività. Non è una questione esclusiva di golosità, ma potrebbe trattarsi del food noise. Questo fenomeno, sempre più diffuso e discusso negli ambienti della comunità scientifica, letteralmente viene tradotto come “ rumore del cibo ”. Si tratterebbe di una sorta di sottofondo mentale fatto di pensieri ricorrenti, desideri e impulsi legati al consumo di cibo, che possono influenzare profondamente il comportamento alimentare e la vita delle persone. Questo concetto ha guadagnato sempre più attenzione grazie ai nuovi farmaci per il trattamento dell’obesità, come tirzepatide e semaglutide, che sembrano agire proprio andando a ridurre questo rumore mentale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cos’è il food noise, il “rumore” del cibo che ci fa ingrassare

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