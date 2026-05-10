Durante un intervento televisivo, un esponente politico ha commentato le visite di un altro politico ai padiglioni della Biennale, affermando che quest’ultimo non sarebbe in grado di distinguere tra un prosciuttificio e il padiglione russo. Successivamente, ha riconosciuto un suo errore, definendosi “pirla” per aver espresso quel giudizio. La discussione si è concentrata sulla percezione dei rappresentanti politici durante le visite culturali all’interno dell’esposizione.

“Se Salvini visita un prosciuttificio, non si accorge della differenza col padiglione russo alla Biennale. La sua espressione facciale sarebbe sempre la stessa”. Con questa frecciata Carlo Calenda, leader e senatore di Azione, commenta a In altre parole (La7) la visita di Matteo Salvini al padiglione russo della Biennale di Venezia 2026. Un gesto che ha accentuato i dissidi interni alla maggioranza di centrodestra, dove la linea atlantista della presidente del Consiglio Giorgia Meloni cozza spesso con le uscite del suo vice leghista. Calenda poi attacca frontalmente anche la posizione di Salvini sul gas russo: “Sappiamo che questa impresa non gli è riuscita, ma sappiamo pure che ha mandato una persona sua a negoziare prestiti su mediazioni di vendita per finanziare il partito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale, Calenda a La7: “Salvini non distinguerebbe un prosciuttificio dal padiglione russo”. Poi l’autocritica: “Sono stato un pirla”

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