Biennale arte Tosi FI | Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi

Durante la Biennale d'arte, un rappresentante di Forza Italia ha commentato la presenza del padiglione russo, affermando che con il leader di un altro partito politico si trovano su fronti opposti. Ha aggiunto che non considera corretto permettere alla Russia di esporre le sue opere, sottolineando che il paese è coinvolto in un conflitto con l'Europa e non con l'Ucraina.

Home > Video > “Non è giusto che la Russia possa aprire il suo padiglione ed esporre le sue opere perché la Russia è un Paese aggressore dell’Europa, non dell’Ucraina. L’Ucraina è un Paese europeo, un paese cristiano, una democrazia ed è stata aggredita, con centinaia di migliaia di vittime, da un’autocrazia che è quella di Putin. Se diamo le armi e aiutiamo giustamente e doverosamente l’Ucraina a difendersi, quel padiglione aperto è un’offesa al popolo ucraino”. Così il coordinatore di Forza Italia in Veneto Flavio Tosi a margine dell’evento a Milano ‘Una freccia per il sì’, sul tema del padiglione russo alla Biennale di Venezia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

