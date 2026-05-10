Biennale | Buttafuoco lancia l’appello | Papa venga a parlare di pace

Nella recente edizione della Biennale, oltre cinquanta artisti hanno deciso di boicottare i premi assegnati, senza partecipare alle votazioni dei visitatori. Tra i nomi più noti, alcuni artisti di fama internazionale hanno scelto di non prendere parte alla consultazione popolare, mentre il curatore ha lanciato un appello affinché il Papa partecipi a un dibattito pubblico sulla pace. La manifestazione si svolge con queste tensioni e richiami pubblici.

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