Biennale | Buttafuoco lancia l’appello | Papa venga a parlare di pace
Nella recente edizione della Biennale, oltre cinquanta artisti hanno deciso di boicottare i premi assegnati, senza partecipare alle votazioni dei visitatori. Tra i nomi più noti, alcuni artisti di fama internazionale hanno scelto di non prendere parte alla consultazione popolare, mentre il curatore ha lanciato un appello affinché il Papa partecipi a un dibattito pubblico sulla pace. La manifestazione si svolge con queste tensioni e richiami pubblici.
? Punti chiave Perché oltre cinquanta artisti hanno boicottato i premi della Biennale?. Chi sono i nomi illustri che rifiutano il voto dei visitatori?. Come reagirà l'organizzazione al dissenso dei padiglioni di Francia e Spagna?. Cosa scatenerà la performance provocatoria del padiglione austriaco tra i visitatori?.? In Breve Affluenza inaugurale di 10mila visitatori con incremento del 10% rispetto all'edizione precedente.. 52 artisti su 110 boicottano i premi per protesta contro i Leoni dei Visitatori.. Alfredo Jaar, Tuan Andrew Nguyen e Walid Raad firmano il rifiuto tramite e-flux.. Premi previsti per il 22 novembre sostituiti dal voto dei possessori di biglietto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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