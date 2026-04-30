Durante la 61esima edizione della Biennale d'arte, uno scultore ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo all'esclusione di Israele dalla premiazione. L'artista ha accusato la giuria di aver agito con pregiudizi, contestando la decisione di non includere un'opera proveniente da Israele. La questione ha suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori presenti alla manifestazione.

? Cosa sapere Lo scultore F?inaru contesta l'esclusione di Israele dalla premiazione della 61esima Biennale d'arte.. L'artista denuncia discriminazione e valuta ricorsi legali contro la decisione della Fondazione.. Lo scultore F?inaru contesta la decisione della giuria della 61esima esposizione internazionale d’arte di escludere Israele dalla premiazione, denunciando una discriminazione basata sulla razza. Il caso scoppiato alla Biennale vede protagonista l’artista israeliano F?inaru, il quale ha ricevuto la notizia dell’esclusione del proprio Stato dal podio ufficiale insieme alla Russia. La commissione giudicatrice ha motivato questa scelta puntando i riflettori sui rispettivi leader, entrambi accusati di crimini contro l’umanità dalla Corte Penale Internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, scontro su Israele: l’artista accusa la giuria di pregiudizio

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