Biella Olivero alla Procura | firme false nella mozione dell’opposizione
A Biella, l’avvocato ha inviato una segnalazione alla Procura in cui si segnalano dodici consiglieri comunali coinvolti in presunte firme false sulla mozione presentata dall’opposizione. La vicenda riguarda l’autenticità delle firme raccolte e può incidere sulla validità stessa della mozione. Le autorità giudiziarie stanno ora verificando i dettagli delle accuse e l’identità di chi avrebbe firmato in modo fraudolento.
? Punti chiave Chi sono i dodici consiglieri coinvolti nella segnalazione alla Procura?. Come influirà l'esito delle indagini sulla validità della mozione presentata?. Perché il sindaco chiede le dimissioni degli oppositori per motivi etici?. Quali pene rischiano i politici se le firme risultassero false?.? In Breve Dodici consiglieri d'opposizione coinvolti nella segnalazione alla Procura di Biella.. Olivero difende gli assessori Cristiano Franceschini e Amedeo Paraggio dalle pressioni politiche.. Reati contro la fede pubblica prevedono pene dure e procedibilità d'ufficio.. Eventuale conferma falsità firme comporterebbe dimissioni immediate per i dodici consiglieri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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