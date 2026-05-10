Biella Olivero alla Procura | firme false nella mozione dell’opposizione

A Biella, l’avvocato ha inviato una segnalazione alla Procura in cui si segnalano dodici consiglieri comunali coinvolti in presunte firme false sulla mozione presentata dall’opposizione. La vicenda riguarda l’autenticità delle firme raccolte e può incidere sulla validità stessa della mozione. Le autorità giudiziarie stanno ora verificando i dettagli delle accuse e l’identità di chi avrebbe firmato in modo fraudolento.

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