Firme false per le elezioni a Giugliano indagati anche due parlamentari tra cui un componente dell’Antimafia

A Giugliano sono state scoperte firme false utilizzate per le elezioni, con indagini che coinvolgono diverse persone. Tra gli indagati ci sono anche due parlamentari, tra cui un componente della commissione antimafia. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità giudiziarie e sono in corso verifiche sui fatti. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama politico e giudiziario locale.

Ci sono anche un parlamentare della commissione antimafia, il senatore Gianluca Cantalamessa (Lega), e una parlamentare del napoletano, la deputata Annarita Patriarca (Forza Italia), tra gli otto indagati con l’accusa di aver autenticato firme false per formate le liste alle ultime elezioni amministrative di Giugliano (Napoli). Si sono svolte il 25 maggio dell’anno scorso, in una città commissariata ed attraversata da un clima di profonda tensione. Nel febbraio precedente era infatti avvenuta una retata della Dda, guidata da Nicola Gratteri, contro ex amministratori e politici locali arrestati con l’accusa di aver condizionato le elezioni del 2020 attraverso la loro rete di relazioni con il clan Mallardo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Firme false per le elezioni a Giugliano, indagati anche due parlamentari tra cui un componente dell’Antimafia Notizie correlate Firme elettorali false alle ultime amministrative a Giugliano, Di Fenza non risponde al pmPasquale Di Fenza, ex consigliere regionale, ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulle presunte firme... L'inchiesta dell’antimafia di Campobasso sul traffico illecito di rifiuti coinvolge anche l'Abruzzo: 27 indagatiHa visto coinvolta anche l'Abruzzo l'operazione su un traffico illecito di rifiuti dei carabinieri del Noe di Campobasso, nell'ambito di una... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Firme per la sicurezza. Quando a Èlive, Andreoli disse: firme vere; Truffa da milioni di euro: ex bancario di Castelfranco condannato per investimenti fantasma e firme false; Scoperta la boutique delle firme false. Segnalazione partita da Bottega Veneta; Elezioni Comunali: 11 anni… viziati. Investimenti fantasma e firme false: condannato ex bancario di Castelfranco. Prescritti i casi precedenti al 2018: svaniti nel nulla quasi 4 milioni di euro. facebook