Bocciata la mozione dell’opposizione che chiedeva lo sconto sulla Tari per i negozianti

E’ stata bocciata la mozione del gruppo Alleanza Civica, che chiedeva agevolazioni sulla tariffa rifiuti ai commercianti con attività in via Roma a San Martino in Rio, nel tratto di strada (nella foto) interessato da lavori che, a stralci, interrompono la circolazione, con evidenti disagi. "Siamo convinti – dicono i consiglieri Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – che le agevolazioni sulla tariffa rifiuti si possono fare, a differenza di quanto detto dal sindaco in un incontro pubblico. Per questo, come da noi proposto anche nel 2016 con tanto di approvazione, abbiamo presentato di nuovo la richiesta di agevolazioni. Ma stavolta la maggioranza di centrosinistra, pur di non approvare una mozione dell’opposizione, ha deciso di votare contro perché, a loro dire, saremmo arrivati tardi e loro ci avevano già pensato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

