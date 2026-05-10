Bicocca l’Usb denuncia turni insostenibili per i portieri dei campus

L’Usb ha denunciato turni di lavoro insostenibili per i portieri nei campus di Bicocca, evidenziando come questi nuovi orari incidano sulla vita dei lavoratori, in particolare su quelli con Legge 104. La questione ha portato l’Ispettorato del lavoro a intervenire per verificare eventuali demansionamenti e abusi legati ai cambiamenti nelle mansioni e nei turni. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i dipendenti coinvolti.

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