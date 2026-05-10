Bicocca l’Usb denuncia turni insostenibili per i portieri dei campus
L’Usb ha denunciato turni di lavoro insostenibili per i portieri nei campus di Bicocca, evidenziando come questi nuovi orari incidano sulla vita dei lavoratori, in particolare su quelli con Legge 104. La questione ha portato l’Ispettorato del lavoro a intervenire per verificare eventuali demansionamenti e abusi legati ai cambiamenti nelle mansioni e nei turni. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i dipendenti coinvolti.
? Punti chiave Come influiscono i nuovi turni sulla vita dei lavoratori con Legge 104?. Perché l'Ispettorato del lavoro è stato chiamato a verificare i demansionamenti?. Cosa risponde l'Università Bicocca alle accuse di ritorsioni contro il sindacato?. Come cambiano i diritti dei portieri dopo il cambio della ditta appaltatrice?.? In Breve Usb rappresenta circa il 70% del personale impiegato nei servizi in appalto.. Accordo del 19 febbraio tra sindacato e ditta Romeo Gestioni per nuovi turni.. Lavoratori denunciano ritardi fino a 20 giorni per le comunicazioni visite mediche.. Denuncia all'Ispettorato del lavoro per demansionamenti dopo passaggio da Space Service.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Università Bicocca, tensione fra i portieri nei campus di Monza e Milano. Denuncia Usb: “Turni insostenibili”Monza – Tensione tra i lavoratori del portierato dell’Università Bicocca, nei campus di Milano e Monza.
AIR Campania subaffida turni a privati dal 1° aprile: USB proclama stato di agitazioneIl sindacato si oppone all'esternalizzazione dei servizi del deposito di Calata Capodichino mentre restano aperte le graduatorie pubbliche di...