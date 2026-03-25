AIR Campania subaffida turni a privati dal 1° aprile | USB proclama stato di agitazione

Dal primo aprile 2026, l'azienda di trasporto pubblico regionale ha annunciato di aver affidato a privati alcuni turni di servizio presso il deposito di Calata. La decisione riguarda un periodo che si estende fino alla fine dell'anno scolastico di giugno. La comunicazione ha portato all'attivazione di uno stato di agitazione da parte di una sigla sindacale, che ha dichiarato l'inizio di una protesta.

Il sindacato si oppone all'esternalizzazione dei servizi del deposito di Calata Capodichino mentre restano aperte le graduatorie pubbliche di concorso La tensione sale in casa AIR Campania. L'azienda di trasporto pubblico regionale ha comunicato oggi pomeriggio l'avvio, a partire dal 1° aprile 2026 e fino alla chiusura degli istituti scolastici prevista per giugno, del subaffidamento di alcuni turni di servizio relativi al deposito di Calata Capodichino. L'USB non ci sta. Il sindacato, storicamente contrario a qualsiasi forma di privatizzazione dei servizi pubblici essenziali, aveva già espresso opposizione netta durante l'incontro dell'11 marzo e rilancia oggi con ancora maggiore determinazione, annunciando l'apertura di uno stato di agitazione a partire da domani mattina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - AIR Campania subaffida turni a privati dal 1° aprile: USB proclama stato di agitazione Articoli correlati L’intersindacale sanitaria abruzzese proclama lo stato di agitazioneGli operatori sanitari abruzzesi chiedono soluzioni alle criticità assistenziali e invocano un incontro urgente con l'assessore Verì L’Intersindacale... Rai Sport, la redazione proclama lo stato di agitazioneLa redazione di Rai Sport ha proclamato lo stato di agitazione contestando l’impostazione del lavoro decisa dalla direzione soprattutto in vista...