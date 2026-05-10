Biblioteca sportello disabili e comune efficiente | la coalizione Cristillo presenta le proposte per il futuro di Portico
La coalizione guidata dal candidato sindaco ha presentato le sue proposte per migliorare il servizio pubblico nel territorio, includendo l'apertura di una biblioteca, l’istituzione di uno sportello dedicato ai disabili e l’efficientamento del Comune. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento pubblico, con le candidate al consiglio comunale che hanno illustrato i punti principali del programma. Il percorso di confronto prosegue con incontri tra i rappresentanti della coalizione e i cittadini.
Prosegue il percorso della coalizione guidata dal candidato sindaco Cosimo Cristillo, che ha rilanciato alcuni dei temi centrali del programma amministrativo insieme alle candidate al consiglio comunale Elisa Merola, Giusy Merola e Patrizia Morrone. “Portico ha bisogno di tornare a funzionare -.🔗 Leggi su Casertanews.it
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