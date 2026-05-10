Biblioteca sportello disabili e comune efficiente | la coalizione Cristillo presenta le proposte per il futuro di Portico

La coalizione guidata dal candidato sindaco ha presentato le sue proposte per migliorare il servizio pubblico nel territorio, includendo l'apertura di una biblioteca, l’istituzione di uno sportello dedicato ai disabili e l’efficientamento del Comune. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento pubblico, con le candidate al consiglio comunale che hanno illustrato i punti principali del programma. Il percorso di confronto prosegue con incontri tra i rappresentanti della coalizione e i cittadini.

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