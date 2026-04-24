Elezioni comunali Portico in Comune presenta la lista a sostegno di Cristillo | I NOMI

È stata depositata ufficialmente la lista denominata “Portico in Comune” con il relativo simbolo, pronta a sostenere la candidatura di Cristillo alle prossime elezioni comunali. La presentazione avviene in vista delle consultazioni amministrative e segna un passo importante nel percorso elettorale di questa formazione. La lista si presenta come parte integrante del quadro politico locale in vista della consultazione elettorale in programma.

È stata ufficialmente depositata la lista “Portico in Comune”, insieme al simbolo che accompagnerà il percorso verso le prossime elezioni amministrative. Un passaggio formale che segna l’avvio della campagna elettorale e l’inizio di una nuova fase di confronto diretto con i cittadini. “Portico in.🔗 Leggi su Casertanews.it

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