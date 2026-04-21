Le Marche registrano un aumento significativo delle ore di cassa integrazione nel primo trimestre del 2026, toccando quota 11,4 milioni. La situazione segnala una crisi occupazionale che coinvolge numerose aziende e lavoratori nella regione, evidenziando una difficoltà crescente nel mantenere i livelli di occupazione abituali. I dati ufficiali mostrano un incremento rispetto ai periodi precedenti, provocando preoccupazioni sul futuro del mercato del lavoro locale.

Le Marche affrontano un primo trimestre 2026 segnato da una crisi occupazionale senza precedenti, con le ore di cassa integrazione che hanno raggiunto quota 11,4 milioni. Il dato, elaborato dall’Ires Cgil Marche sulla base delle rilevazioni Inps, evidenzia come il ricorso ai fondi di solidarietà sia letteralmente triplicato rispetto a soli due anni fa, colpendo duramente il cuore produttivo della regione. Il quadro statistico delinea una realtà marchigiana in controtendenza rispetto al resto del Paese: mentre nel centro Italia si registra un calo delle ore di ammortizzatori sociali del 11,3% e l’Italia intera vede una flessione del 23,9%, nelle Marche la situazione è esplosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, allarme lavoro: la cassa integrazione esplode a 11 milioni

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