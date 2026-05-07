La vasca di colmata è al centro di un dibattito acceso, con discussioni che si sono svolte nella sala consiliare. La questione riguarda gli effetti di questa struttura sulla zona circostante, con opinioni contrastanti tra coloro che ritengono possa portare benefici e chi invece segnala possibili danni ambientali. La discussione si è concentrata sui pro e contro legati alla gestione e alle implicazioni della vasca, senza che siano state ancora definite decisioni definitive.

La vasca di colmata al centro della campagna elettorale. Ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune, l’incontro promosso da Francesco Torquati attraverso l’associazione Faro 3898 e moderato dal giornalista Andrea Barchiesi ha portato al centro del confronto il destino dell’area portuale, il tema dei dragaggi e l’ipotesi dell’ ecodragaggio. Il nodo è concreto e politico insieme: cosa fare della struttura già esistente, quale posizione assumere sulla nuova vasca e come affrontare l’insabbiamento senza trasformare San Benedetto nel punto di raccolta dei problemi degli altri scali marchigiani. Torquati ha definito la questione una ferita aperta e sanguinante per la città, ricordando che "oggi tutti possono vedere nell’area del porto una struttura rimasta sospesa e che al momento non ha alcuna destinazione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Danno o vantaggio? Il rebus cassa di colmata

Notizie correlate

Il Comune di Ancona torna a battere cassa per le incompiute di Longarini: potrebbe incassare altri 200 milioni di euro come danno alla collettivitàLa Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimazione dell’Ente a richiedere danni per la mancata fruizione di opere pubbliche strategiche...

America’s Cup 2027, analisi della colmata. Prosegue il monitoraggioProsegue il monitoraggio sull’ex area industriale di Bagnoli, che andrà ad ospitare l’America’s Cup 2027.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Profilo fake: cos’è, quando è reato e come denunciarlo alla Polizia Postale; Il vantaggio reale dell'iscrizione negli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026: una possibilità in più di assunzione; Lo storico Alegi: ''Trump sfrutta a suo vantaggio il quasi attentato, ma problema sta nella retorica della violenza''; Quali lauree danno più opportunità di lavoro? Non solo medicina, le sorprese e l'errore da evitare.

Le colpe degli amministratori pubblici e i costi per i cittadini: sul “danno” di Foti ora deciderà la Consulta x.com

Bisogna dire che quest'anno i palazzi in Canal Grande ,danno spettacolo e attraggono i turisti ancora di più la Biennale si è sbizzarrita ,qua sembrano delle ballerine che vanno su e giù ,vedremo cosa ci spiegheranno che significa arte moderna cosi si dice ,q - facebook.com facebook