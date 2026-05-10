A Grosseto, l’Enoteca Le Stiacciole continua il suo percorso culturale intitolato “Beviamoci un libro”. L’iniziativa prevede incontri dedicati alla lettura e alla discussione, con il vino come elemento di collegamento tra i partecipanti. La manifestazione offre l’opportunità di condividere storie e pensieri in un ambiente informale, promuovendo un momento di confronto tra appassionati di letteratura e di cultura enologica.

Prosegue il percorso culturale di Enoteca Le Stiacciole a Grosseto, dove il vino diventa occasione di incontro, racconto e dialogo. Oggi alle 17.30 torna l’appuntamento con ’Beviamoci un libro’, il format che unisce degustazione guidata e letteratura in un’atmosfera informale e conviviale. Protagonista dell’incontro sarà il romanzo ’Così celeste’ di Roberta Lepri (nella foto), accompagnato da una degustazione guidata del Merlot Maremma Toscana Doc ’Valesassa’ dell’azienda agricola La Magia. Un vino morbido e avvolgente, dalle note di frutti rossi maturi e leggere sfumature speziate, scelto per accompagnare le atmosfere e le suggestioni del romanzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Beviamoci un libro’ con Roberta Lepri

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