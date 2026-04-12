Roberta Lepri torna in libreria con un nuovo romanzo, breve ma intenso: Così celeste, edito da Voland, è un autofiction, un genere letterario che integra elementi autobiografici e finzione narrativa. Trama. Partita per seppellire l’amato bassotto, una scrittrice fa ritorno alla villa di famiglia, per lei teatro solo di umiliazioni. Durante il tragitto la radio la informa che l’atomica è stata lanciata su Varsavia e al suo arrivo scopre che la batteria dell’auto è ormai scarica e il telefono inutilizzabile. L’isolamento nella villa, odiata fin dall’infanzia, scatena flashback che la costringono a confrontarsi con vari episodi dolorosi della sua vita.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - COSÌ CELESTE di Roberta Lepri: recensione

“Com’è morto”. Il lutto per Roberta Capua, lo racconta in tv: “Così improvviso, inaspettato”Per la prima volta davanti alle telecamere, Roberta Capua ha scelto di raccontare uno dei passaggi più difficili e intimi della sua vita recente.

Striscia la Notizia, così Maria De Filippi e Roberta Bruzzone fanno volare gli ascoltiCHI SALE (Striscia la notizia) Buon avvio per Striscia la notizia che porta a casa la media di 2,8 milioni di telespettatori col 18.