Bertram Derthona Tortona-Vanoli Cremona | dove vedere la partita in tv

Due famiglie sportive pronte a confrontarsi in una sfida di regular season che mette in evidenza solidità tattica e continuità di rendimento. Da una parte la Bertram Derthona Tortona, reduce dalla finale della Frecciarossa Final Eight 2026, dall'altra la Vanoli Basket Cremona in cerca di una svolta dopo la sconfitta interna nell'ultimo turno. l'incontro promette equilibrio, intensità difensiva e una dinamica offensiva pronta a capitalizzare ogni occasione. appuntamento per domenica 8 marzo 2026 alle ore 18.00, in programma su LBATV. nel match disputato domenica 21 dicembre 2025, valido per la 12ª giornata, Tortona ha vinto 71-76 grazie a una prestazione collettiva guidata da Vital con 21 punti e Hubb con 18 punti.