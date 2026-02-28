La squadra di basket Bertram Derthona Tortona ha annunciato l’intenzione di rafforzare la propria competitività nella prossima stagione. Il direttore generale Marco Picchi ha spiegato che l’obiettivo è migliorare le prestazioni e consolidare la posizione in campionato. La società sta lavorando per costruire una squadra più forte, con l’obiettivo di ottenere risultati ancora più soddisfacenti rispetto alle stagioni precedenti.

Una stagione impegnativa per la Bertram Derthona Tortona trova un punto di lettura nel bilancio delle dinamiche interne al club, tra soddisfazioni, crescita della comunità e ambizioni future. Le parole del presidente Marco Picchi riflettono un percorso caratterizzato da volontà di miglioramento, spirito di squadra e una presenza sempre più marcata nel panorama della pallacanestro nazionale. L’eco del successo sportivo si intreccia con il consolidamento di una struttura che sorregge l’intero progetto, offrendo al contempo opportunità di coinvolgimento per realtà diverse dalla pallacanestro. L’occasione della finale di Coppa Italia ha alimentato un senso di orgoglio e riconoscimento, in un contesto che ha visto il tifo e la cornice del palazzetto partecipare in modo memorabile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bertram Tortona, Marco Picchi: "Costruiremo un Derthona ancora più competitivo

Pagelle di Bertram Derthona Tortona dopo la sfida con EA7 MilanoIn una finale della Final8 si è osservata una partita caratterizzata da una partenza difficoltosa per Derthona, seguita da una rimonta costruita...

Bertram Derthona, Fioretti: "Solidi e intensi in campoIl risultato di 84-78 ha testimoniano un approccio solido e compatto, che ha permesso ai padroni di casa di mantenere alta la pressione negli ultimi...

