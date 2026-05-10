Bernardo Silva Juve dalla prossima settimana si può entrare nel vivo | il portoghese vuole decidere prima del Mondiale

Da lunedì prossimo, la trattativa tra la Juventus e Bernardo Silva entrerà nel vivo, con il calciatore portoghese che desidera prendere una decisione prima del Mondiale. La dirigenza bianconera sta valutando l’offerta, mentre l’agente Jorge Mendes sta organizzando incontri con le parti interessate per discutere i dettagli della possibile operazione. La volontà di Silva di decidere in tempi brevi sta influenzando le prossime mosse sul mercato.

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di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza valuta la trattativa mentre Jorge Mendes fissa gli incontri in vista dell’imminente torneo mondiale. Le ultimissime notizie di mercato rivelano scenari molto interessanti per il futuro di Bernardo Silva. Secondo le informazioni diffuse dal giornalista Fabrizio Romano, la prossima settimana diventerà decisiva per delineare i passi del fantasista. L’agente Jorge Mendes ha pianificato un giro di intensi contatti per ascoltare le proposte dei club interessati a garantire un solido contratto al proprio assistito. Tra le società pronte a trattare figura anche la Juventus, che monitora la complessa situazione con grandissima attenzione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, dalla prossima settimana si può entrare nel vivo: il portoghese vuole decidere prima del Mondiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bernardo Silva alla Juve, Spalletti vuole convincere in questo modo il portoghese a trasferirsi a Torinodi Angelo CiarlettaBernardo Silva alla Juve, mister Spalletti vuole convincere in questo modo il fuoriclasse lusitano a trasferirsi a Torino. Bernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del portoghese a Torino. Di cosa si trattadi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del fuoriclasse del Manchester City in bianconero. Argomenti più discussi: Juve, ecco come Bernardo Silva giocherebbe insieme a Yildiz; Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo; Juve, Spalletti chiama Bernardo Silva. Colpo possibile in caso di Champions; Bernardo Silva ha deciso il proprio futuro? Dalla Spagna sono sicuri: La Juve ha una sola speranza.