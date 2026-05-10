Bernardo Silva Juve dalla prossima settimana si può entrare nel vivo | il portoghese vuole decidere prima del Mondiale

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì prossimo, la trattativa tra la Juventus e Bernardo Silva entrerà nel vivo, con il calciatore portoghese che desidera prendere una decisione prima del Mondiale. La dirigenza bianconera sta valutando l’offerta, mentre l’agente Jorge Mendes sta organizzando incontri con le parti interessate per discutere i dettagli della possibile operazione. La volontà di Silva di decidere in tempi brevi sta influenzando le prossime mosse sul mercato.

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di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza valuta la trattativa mentre Jorge Mendes fissa gli incontri in vista dell’imminente torneo mondiale. Le ultimissime notizie  di mercato rivelano scenari molto interessanti per il futuro di  Bernardo Silva. Secondo le informazioni diffuse dal giornalista Fabrizio Romano, la prossima settimana diventerà decisiva per delineare i passi del fantasista. L’agente  Jorge Mendes  ha pianificato un giro di intensi contatti per ascoltare le proposte dei club interessati a garantire un solido  contratto  al proprio assistito. Tra le società pronte a trattare figura anche la  Juventus, che monitora la complessa situazione con grandissima attenzione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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