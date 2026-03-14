Bernardo Silva Juve c’è una condizione necessaria per il trasferimento del portoghese a Torino Di cosa si tratta

Sul fronte delle trattative di mercato, si parla di un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus. Attualmente, per concretizzare questa operazione, è richiesta una condizione specifica che riguarda le parti coinvolte. La Juventus sta seguendo con attenzione gli sviluppi e aspetta di conoscere se saranno rispettate determinate richieste prima di ufficializzare l’accordo. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati ancora definiti i dettagli finali.

Bernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del fuoriclasse del Manchester City in bianconero. Di cosa si tratta. La Juve pianifica il futuro puntando su due profili di caratura internazionale a parametro zero. Secondo quanto riferito dal QS, l’obiettivo del club è assicurarsi le prestazioni di Alisson Becker e di Bernardo Silva. Entrambi i calciatori sono in scadenza di contratto e rappresentano occasioni uniche per elevare il livello tecnico della squadra. CALCIOMERCATO JUVE, LE ULTIME L’operazione, tuttavia, resta subordinata a un requisito fondamentale. Per convincere il brasiliano e il portoghese, i bianconeri dovranno necessariamente qualificarsi alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del portoghese a Torino. Di cosa si tratta Articoli correlati Bernardo Silva Juve, ecco la condizione necessaria per arrivare alla stella portoghesedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve, ecco la condizione necessaria per arrivare alla stella portoghese che non rinnoverà col Manchester... Bernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Cosa sta succedendoBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Una raccolta di contenuti su Bernardo Silva Juve Temi più discussi: Juve, un top a zero nell'uovo di Pasqua? Continua la caccia a Bernardo Silva e Goretzka; Gazzetta - Juventus, un top a parametro zero: la situazione per Bernardo Silva e Goretzka; Conceicao: Champions, solo Juve. Spalletti ci fa felici! Se Bernardo Silva chiede rispondo così; Conceicao: Bernardo Silva alla Juve? Tutti lo vorrebbero, ma per ora non ne abbiamo parlato. Alisson-Bernardo Silva, per la Juve colpi possibili solo con la ChampionsLa Juventus punta con decisione 2 colpi di grande qualità a parametro zero: come riportato dal QS, le attenzioni dei bianconeri sarebbero rivolte ad Alisson Becker, portiere ... tuttojuve.com Calciomercato Juventus, Bernardo Silva più che un rumour. Cosa può dare il portogheseLe parole di Francisco Conceição alla vigilia di Udinese-Juventus hanno acceso l’immaginazione dei tifosi bianconeri. Il talento portoghese,. tuttomercatoweb.com Chico Conceiçao ha parlato nella conferenza pre Udinese-Juventus e si è espresso su un possibile futuro di Bernardo Silva in bianconero "Conosco Bernardo Silva molto bene. È un giocatore molto forte, però non ho parlato con lui su questo. Non so - facebook.com facebook #Conceição: “Se #Bernardo Silva mi chiede della Juve gli dirò che qui si vuole vincere” Il calciatore della #Juventus ha parlato del compagno di Nazionale Bernardo Silva nella conferenza stampa alla vigilia di #Udinese-Juventus. x.com