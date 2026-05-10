Berlino vede gli scali paralizzati | a rischio 20 milioni di viaggiatori
Gli aeroporti di Berlino sono rimasti bloccati, causando il possibile ritardo di circa 20 milioni di viaggiatori. Secondo l’associazione degli aeroporti, migliaia di voli potrebbero essere cancellati o posticipati a causa dell'aumento dei costi del cherosene. La situazione ha portato a disagi significativi per i passeggeri che si trovano in attesa di partire o di arrivare. La paralisi interessa tutta l’area aeroportuale della città.
L’associazione degli aeroporti stima che migliaia di voli siano in forse per l’impennata dei costi del cherosene. Le compagnie dovranno rimborsare e in alcuni casi risarcire i passeggeri. E non potranno aumentare i prezzi. Il conflitto in Iran, iniziato a fine febbraio e che ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, punto di transito chiave per gli idrocarburi a livello mondiale, sta alimentando i timori di una carenza di carburante quest’estate. Tra i settori più colpiti c’è il trasporto aereo. L’associazione degli aeroporti tedeschi (Adv) ha deliberato uno scenario che prospetta un’estate da incubo per circa 20 milioni di viaggiatori in Germania a causa della possibile cancellazione dei voli.🔗 Leggi su Laverita.info
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