Gli aeroporti di Berlino sono rimasti bloccati, causando il possibile ritardo di circa 20 milioni di viaggiatori. Secondo l’associazione degli aeroporti, migliaia di voli potrebbero essere cancellati o posticipati a causa dell'aumento dei costi del cherosene. La situazione ha portato a disagi significativi per i passeggeri che si trovano in attesa di partire o di arrivare. La paralisi interessa tutta l’area aeroportuale della città.

L’associazione degli aeroporti stima che migliaia di voli siano in forse per l’impennata dei costi del cherosene. Le compagnie dovranno rimborsare e in alcuni casi risarcire i passeggeri. E non potranno aumentare i prezzi. Il conflitto in Iran, iniziato a fine febbraio e che ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, punto di transito chiave per gli idrocarburi a livello mondiale, sta alimentando i timori di una carenza di carburante quest’estate. Tra i settori più colpiti c’è il trasporto aereo. L’associazione degli aeroporti tedeschi (Adv) ha deliberato uno scenario che prospetta un’estate da incubo per circa 20 milioni di viaggiatori in Germania a causa della possibile cancellazione dei voli.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Berlino vede gli scali paralizzati: a rischio 20 milioni di viaggiatori

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