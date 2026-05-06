Il Comitato Cassutta ha segnalato un possibile rischio per gli scali aeroportuali di Comiso a causa di cambiamenti nella gestione regionale. Si parla di una nuova divisione che potrebbe modificare le modalità di amministrazione degli aeroporti e influire sull'utilizzo dei fondi pubblici destinati alla struttura. La questione riguarda anche la possibilità che i finanziamenti, precedentemente assegnati, possano essere indirizzati verso altre aree del Paese invece che all’interno della regione.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione degli scali con la nuova divisione regionale?. Perché i fondi pubblici investiti a Comiso rischiano di finire fuori Sicilia?. Chi sono i responsabili delle promesse non mantenute sulla rete integrata?. Come può l'azionariato diffuso dei cittadini salvare l'aeroporto di Comiso?.? In Breve Claudio Melchiorre denuncia il tradimento delle promesse fatte durante le fusioni con Sac.. Il piano è mutato dalla rete unica regionale alla divisione tra Comiso e Trapani.. Il rischio riguarda l'esportazione di miliardi di euro di investimenti pubblici fuori dalla Sicilia.. Proposta di una società con azionariato diffuso per coinvolgere i cittadini siciliani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comiso: il Comitato Cassutta denuncia il rischio per gli scali

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