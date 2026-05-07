Berlino e la dama con l’ermellino | svelato il trailer e la data di debutto su Netflix

Da 2anews.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Berlino e la dama con l’ermellino arriva su Netflix il 15 maggio. Guarda il trailer e scopri i dettagli del nuovo colpo di Berlino ispirato a Leonardo da Vinci. Cresce l’entusiasmo per il ritorno sul piccolo schermo di uno dei personaggi più carismatici e complessi della televisione contemporanea. La nuova produzione, intitolata Berlino e la dama con l’ermellino, è pronta a sbarcare sulla piattaforma streaming di Netflix il prossimo 15 maggio. La conferma è giunta insieme al rilascio di un trailer mozzafiato che anticipa le atmosfere raffinate e piene di suspense che caratterizzeranno questa nuova avventura, ambientata in un periodo precedente agli eventi che hanno reso celebre la “Casa di Carta“.🔗 Leggi su 2anews.it

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berlino e la damaBerlino e la dama dell'ermellino, il trailer ufficiale della serie [HD]Regia di David Barrocal, Geoffrey Cowper, Albert Pintó. Una serie con Pedro Alonso, Begoña Vargas, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Joel Sánchez. Dal 15 maggio su Netflix. mymovies.it

berlino e la dama'Berlino e la dama con l'ermellino' su Netflix dal 15 maggio, c'è il trailerIl conto alla rovescia per il colpo più grande della storia è iniziato. ansa.it

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