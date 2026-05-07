Berlino e la dama con l’ermellino | svelato il trailer e la data di debutto su Netflix

Berlino e la dama con l’ermellino arriva su Netflix il 15 maggio. Guarda il trailer e scopri i dettagli del nuovo colpo di Berlino ispirato a Leonardo da Vinci. Cresce l’entusiasmo per il ritorno sul piccolo schermo di uno dei personaggi più carismatici e complessi della televisione contemporanea. La nuova produzione, intitolata Berlino e la dama con l’ermellino, è pronta a sbarcare sulla piattaforma streaming di Netflix il prossimo 15 maggio. La conferma è giunta insieme al rilascio di un trailer mozzafiato che anticipa le atmosfere raffinate e piene di suspense che caratterizzeranno questa nuova avventura, ambientata in un periodo precedente agli eventi che hanno reso celebre la “Casa di Carta“.🔗 Leggi su 2anews.it

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