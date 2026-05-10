Bergamo il macabro ritrovamento nella cassapanca | il caso di via Monte Grappa

A Bergamo, nella zona di via Monte Grappa, è stato ritrovato il corpo nascosto all’interno di una cassapanca. Le indagini si concentrano su chi abbia avuto accesso all’appartamento prima del ritrovamento e su come il corpo sia stato occultato, sollevando numerosi quesiti sulla dinamica dei fatti. La polizia sta esaminando i dettagli per chiarire le circostanze del ritrovamento e stabilire eventuali responsabilità.

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