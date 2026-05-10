Bergamo il macabro ritrovamento nella cassapanca | il caso di via Monte Grappa
A Bergamo, nella zona di via Monte Grappa, è stato ritrovato il corpo nascosto all’interno di una cassapanca. Le indagini si concentrano su chi abbia avuto accesso all’appartamento prima del ritrovamento e su come il corpo sia stato occultato, sollevando numerosi quesiti sulla dinamica dei fatti. La polizia sta esaminando i dettagli per chiarire le circostanze del ritrovamento e stabilire eventuali responsabilità.
? Punti chiave Chi ha avuto accesso all'appartamento prima del tragico ritrovamento?. Come è stato possibile nascondere il corpo in quella cassapanca?. Perché l'assassino ha scelto proprio la vedova di un ex questore?. Cosa rivelano oggi le nuove indagini sul mistero di via Monte Grappa?.? In Breve Francesco Aliberti cura il podcast Bergamo Nera per ricostruire i crimini storici locali.. Il podcast è disponibile su Spotify, YouTube, Apple, Amazon e Spreaker.. Il delitto del 9 gennaio 1979 scosse la percezione della sicurezza urbana bergamasca.. La vittima era la vedova di un ex questore residente in via Monte Grappa.. Il 9 gennaio 1979, un...🔗 Leggi su Ameve.eu
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