La donna nella cassapanca | nella nuova puntata di Bergamo Nera il delitto di Maria Pumo Curzio
Via Monte Grappa, pieno centro di Bergamo, 9 gennaio 1979. Quando il portiere del palazzo al civico 7 bussa alla porta dell’appartamento al secondo piano, nessuno risponde. Dall’ingresso, però, filtra un odore nauseabondo. Entrando nell’abitazione, tutto sembra in ordine, tranne una cassapanca di legno posizionata in modo insolito al centro del salotto. Dentro quel mobile, rannicchiato, viene ritrovato il cadavere dell’anziana che viveva nell’appartamento. Nella nuova puntata del podcast ‘Bergamo Nera’ ricostruiamo l’omicidio di Maria Pumo Curzio, 85 anni, vedova di un ex questore e figura conosciuta nei circoli intellettuali della città. Ascolta la nuova puntata.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie correlate
“La morte corre sul fiume”, nella nuova puntata di Bergamo Nera gli sconvolgenti ‘delitti delle rogge’Si chiama “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” il nuovo podcast a cura di Francesco Aliberti che sceglie di esplorare le pagine più oscure...
“Fuga di una notte di mezza estate”, nella nuova puntata di Bergamo Nera le evasioni impossibili dal carcere di Sant’AgataSi chiama “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” il nuovo podcast a cura di Francesco Aliberti che sceglie di esplorare le pagine più oscure...