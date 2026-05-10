Nella città di Bergamo, due individui hanno rotto una vetrina utilizzando dei bidoni e hanno trafugato circa 200 euro. Nei giorni seguenti, altri negozi sono stati colpiti nello stesso quartiere, sollevando domande sulle modalità di azione dei ladri e sulla presenza di complici. Le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e cercando di ricostruire i dettagli degli episodi.

? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a colpire tre negozi in pochi giorni? Chi sono i complici che hanno usato i bidoni per sfondare? Perché i furti si stanno concentrando proprio nel cuore del centro? Quali misure propone la politica per fermare questa ondata di microcriminalità??? In Breve Furti recenti hanno colpito anche negozio Daminelli e boutique Tiziana Fausti nel centro. L'azione è avvenuta nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Fratelli d'Italia propone una commiss .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, due ladri sfondano la vetrata con i bidoni: rubati 200 euro

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