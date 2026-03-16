In Lombardia, il settore del commercio al dettaglio sta attraversando un calo del 23%, con una diminuzione più evidente nei centri storici. La situazione riguarda negozi di diverse tipologie e dimensioni, che affrontano difficoltà crescenti nel mantenere le attività aperte. La perdita di esercizi commerciali nei quartieri storici è diventata un dato preoccupante, mentre le autorità cercano soluzioni per evitare la desertificazione commerciale.

Milano, 16 marzo 2026 – I negozi? Fanno sempre più fatica in Lombardia, dove il commercio al dettaglio è in calo. Il dato emerge dalla nuova analisi su 'Città e demografia d'impresa' di Confcommercio. Stando alla istantanea fornita dal report dal 2012 al 2025, nelle città lombarde prese in considerazione (cioè i capoluoghi di provincia esclusa Milano) le attività di commercio al dettaglio sono calate del 23%, passando da 11.294 a 8.702. Peggio vanno i centri storici, dove il decremento si attesta oltre il 26%, mentre la decrescita è più contenuta nelle aree esterne, con una riduzione che sfiora il 20%. Boom dell’extra-alberghiero . Bar e ristoranti passano da 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvate i negozi, in Lombardia commercio al dettaglio in netto calo (-23%). Va peggio nei centri storici: “No alla desertificazione”

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