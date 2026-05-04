Taglio accise su benzina e diesel fino al 10 maggio per la proroga fino al 22 maggio serve un altro decreto

Il governo ha deciso di mantenere il taglio delle accise su benzina e diesel fino al 10 maggio. Tuttavia, per prolungare questa misura fino al 22 maggio, è necessario emanare un nuovo decreto. La proroga è attualmente in fase di definizione e non è ancora stata formalizzata. La decisione riguarda le modalità di intervento e i tempi di applicazione delle agevolazioni fiscali sui carburanti.

Giorgia Meloni ha annunciato che il taglio delle accise su benzina e diesel sarà prorogato fino al prossimo 22 maggio ma il decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso giovedì e subito firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sposta la scadenza solo fino al 10 maggio. Per prolungare ulteriormente la misura servirà un nuovo provvedimento. L'annuncio di Giorgia Meloni sul taglio delle accise Taglio accise su benzina e diesel: cosa prevede il Decreto Nuovo decreto in arrivo sul taglio delle accise L’annuncio di Giorgia Meloni sul taglio delle accise In occasione di una conferenza stampa allestita a Palazzo Chigi lo scorso 30 aprile, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che il taglio delle accise su benzina e diesel per contenere il caro carburanti verrà prolungato fino al 22 maggio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Taglio accise su benzina e diesel fino al 10 maggio, per la proroga fino al 22 maggio serve un altro decreto Notizie correlate Taglio delle accise, da oggi al 10 maggio: un decreto lo estenderà fino al 22Scatta oggi, sabato 2 maggio, il nuovo taglio sulle accise dei carburanti: 20 centesimi sul prezzo del gasolio e 5 centesimi (impatto di 6 centesimi,... Sorpresa: la nuova proroga del taglio delle accise (inferiore per la benzina) dura solo fino al 10 maggioIl nuovo taglio delle accise sui carburanti deciso giovedì dal consiglio dei ministri dura solo da oggi, 2 maggio, fino al 10. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Diesel e benzina, da oggi lo sconto sulle accise: cosa cambia; Carburanti, proroga del taglio delle accise: sconto pieno sul diesel, ridotto sulla benzina | Quattroruote.it; Diesel e benzina, così da oggi cambia lo sconto sulle accise; Accise, nuovo taglio: per la benzina ridotto a 5 centesimi. Piano casa da 100mila alloggi in 10 anni. Con lo sconto ridotto sulle accise la benzina sale a 1,95 euro/litro in autostrada. Il gasolio a 2,1Lo sconto sulle accise scende a 5 centesimi per la benzina: prezzi in rialzo. Il gasolio resta stabile con 20 centesimi di taglio. ilfattoquotidiano.it Diesel e benzina, da oggi lo sconto sulle accise: cosa cambiaMeloni ha poi spiegato il motivo della differenza fra il taglio del gasolio e quello della benzina: Il Cdm ha licenziato la proroga del taglio delle accise per altre 3 settimane. Lo abbiamo fatto con ... tg24.sky.it Il nuovo taglio delle accise sui carburanti sarà in due fasi: si chiarisce quindi il giallo della scadenza del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che era stato sollevato da Fanpage.it, e che fissa la scadenza della misura al 10 maggio. La premier Meloni aveva - facebook.com facebook Taglio accise sui carburanti in due fasi: prima scadenza al 10 maggio, poi un decreto per prolungare fino al 21 x.com