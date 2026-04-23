Promozione del Benevento in serie B Arco di Traiano illuminato di giallorosso

Nel centro storico della città, l'Arco di Traiano è stato illuminato di giallorosso in occasione della promozione del Benevento in serie B. Il sindaco e l'assessore alle Opere pubbliche hanno partecipato all'evento, che ha visto la luce accendersi sulla struttura simbolo della città. La cerimonia si è svolta alla presenza di alcuni cittadini e rappresentanti locali, mentre l'arco si è tinto dei colori della squadra.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello annunciano che da domani – al fine di celebrare la promozione di in serie B del Benevento Calcio – l’Arco di Traiano sarà illuminato con i tradizionali colori sociali della squadra, dunque di giallorosso. “Il monumento simbolo della Città si vestirà di giallorosso per omaggiare un successo sportivo che è di tutta la Città: a fine campionato, come già concordato con il presidente Vigorito, ci sarà un momento di festa, in un luogo istituzionale, per suggellare i festeggiamenti in onore della serie B”, concludono Mastella e Pasquariello.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Promozione del Benevento in serie B, Arco di Traiano illuminato di giallorosso Notizie correlate “Territorio giallorosso”, il Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa del Benevento calcioIl Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa “Territorio giallorosso”, promossa dal Benevento Calcio per rafforzare il legame tra la squadra e... Benevento vola in Serie B: rigore decisivo e promozione anticipataIl Benevento calcio risale in serie B dopo un triennio di attesa, sigillando il ritorno nel campionato cadetto grazie a una vittoria esterna contro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Benevento, il futuro prende forma: continuità e ambizione dopo la promozione; Benevento in serie B, lo speciale gratuito de Il Mattino in edicola mercoledì 29 aprile; A Benevento si prepara la festa; IL BENEVENTO 5 CHIUDE IL CAMPIONATO CON LA PROMOZIONE IN SERIE A. FESTA GIALLOROSSA AL PALATEDESCHI (FOTO). OFANTINI PROMOZIONE Benevento – Cerignola: gli ofantini spettatori della festa promozione il 26 aprileLa città è già in fermento, ma la festa ufficiale per la promozione del Benevento resta ancora da definire nei dettagli ... statoquotidiano.it Benevento, con la promozione scatta il rinnovo di Maita: la nuova scadenzaArrivato nel Sannio l'estate scorsa, Mattia Maita ha impiegato pochissimo tempo per diventare il punto di riferimento del Benevento. Investito. tuttob.com Sale la febbre giallorossa per la festa promozione: sono già diversi i tifosi del Benevento in fila alla tabaccheria F.lli Collarile per acquistare il biglietto dell'ultima giornata di campionato contro l'Audace Cerignola. La prevendita per la sfida di domenica è iniziat - facebook.com facebook