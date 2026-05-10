A Benevento, si stanno svolgendo delle riprese cinematografiche tra i vicoli della città, coinvolgendo giovani attori. Il progetto mira a valorizzare il talento di ragazzi con sindrome di Down, scelti attraverso una selezione specifica. Le riprese si svolgono in diverse zone del centro storico, con l’obiettivo di rappresentare la vita quotidiana e l’inclusione sociale. La produzione coinvolge giovani provenienti da vari percorsi di formazione e inclusione.

? Domande chiave Dove si svolgeranno esattamente le riprese tra i vicoli di Benevento?. Chi sono i giovani attori selezionati per questo progetto di inclusione?. Come cambieranno i luoghi storici della città durante questi quattro giorni?. Perché la produzione ha scelto l'ironia invece del solito tono assistenziale?.? In Breve Riprese dal 11 al 14 maggio tra Teatro San Nicola e Officine Lombardi.. Regia affidata a Marianna Sartore e Mariella Rotondaro con attori di Nola.. Cast aperto a giovani tra 18 e 30 anni tramite contatti telefonici forniti.. Collaborazione tra AIPD e professionisti per valorizzare i luoghi della memoria sannita.. Da lunedì 11 maggio fino a giovedì 14 maggio, la città di Benevento si trasforma in un grande set cinematografico per le riprese del cortometraggio intitolato IVA Inclusa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, il cinema che celebra il talento dei ragazzi Down

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