L' Arezzo chiude la stagione a Benevento contro il grande ex Floro Flores

L’Arezzo si prepara a concludere la stagione con una trasferta contro il Benevento, formazione che schiera l’ex giocatore Floro Flores. La partita si giocherà al Vigorito, stadio della squadra campana. Per l’Arezzo, questa sarà l’ultima occasione di un campionato che si è concluso con la promozione in serie B. La partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale della squadra in questa stagione.

Chi gioca a Benevento? La trasferta del Vigorito è l’ultimo atto di una stagione che all’Arezzo ha portato in dote la serie B. La squadra ci arriva piena di cerotti, con la testa leggera e la consapevolezza che vanno evitate brutte figure. Il 2-5 con il Vicenza, che ha di fatto pregiudicato la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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