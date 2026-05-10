È disponibile in formato blu-ray un film di genere survival horror che vede protagonista uno scimpanzé apparentemente innocuo ma che si trasforma in un predatore minaccioso. Il film, che combina elementi di suspense e tensione, è stato distribuito per la visione domestica e introduce un elemento di paura tra le mura di casa. La pellicola si presenta come un esempio di come il genere horror si evolva con personaggi insoliti e situazioni inquietanti.

Il survival horror con l'affettuoso scimpanzé che diventa un predatore terrificante è arrivato in homevideo con un blu-ray che porta la paura sul divano di casa. C'è chi vi ha visto un omaggio a Cujo, chi un survival horror vivacissimo, significativamente truculento e dal ritmo serrato. In ogni caso Ben - Rabbia animale è uno di quei film che con un adeguato prodotto homevideo possono essere particolarmente valorizzati dalla visione nel salotto di casa. Questo perché l'horror diretto da Johannes Roberts, grazie a momenti sicuramente forti, alla tensione altissima e al buon reparto tecnico, può essere ancora più apprezzato con un adeguato impianto casalingo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ben - Rabbia animale: ecco perché il blu-ray porta la minaccia fisica nel salotto di casa

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