Il film di Lanthimos con Emma Stone, interpretata in modo particolare mentre si trova coinvolta in due cospirazionisti, è ora disponibile in formato blu-ray. Il supporto ottico permette di apprezzare al meglio le scelte stilistiche e le atmosfere create dal regista greco. La versione in homevideo offre un risultato tecnico di alta qualità, che valorizza le caratteristiche visive e narrative del film.

Il film di Lanthimos con una Emma Stone in preda a due cospirazionisti è arrivato in homevideo. Il blu-ray è perfetto sul piano tecnico per esaltare lo stile e le atmosfere del regista greco. Sottotono gli extra. Anche se stavolta ha avuto a che fare con un remake (per la precisione di un cult sudcoreano del 2003 intitolato Save the Green Planet!), Yorgos Lanthimos è riuscito a far emergere comunque la sua lucida follia e quell'equilibrio tra ironia ed eccessi tipici del suo cinema. Infatti anche in Bugonia, dove ancora una volta la protagonista è Emma Stone, nell'occasione preda di un duo di cospirazionisti e ritenuta un aliena in missione sula Terra, il regista greco imprime al film il suo marchio di fabbrica con uno stile sopra le righe giocando tra atmosfere claustrofobiche e paranoia, thriller psicologico .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bugonia: ecco perché recuperare in blu-ray la lucida follia di Lanthimos e una Emma Stone aliena

Per Emma Stone e Yorgos Lanthimos c'è una nuova prima volta: un enorme evento sportivoPer la prima volta nella loro collaborazione, che conta ad oggi ben quattro film, Stone e il regista greco hanno preparato uno spot pubblicitario che...

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