La valle dei sorrisi | ecco perchè il sorprendente horror italiano va recuperato in blu-ray

Da movieplayer.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile in formato blu-ray il film italiano di Paolo Strippoli ambientato sulle montagne friulane, distribuito da CG-Vision. Il film, un esempio di folk horror, viene ora riproposto per il pubblico che desidera riscoprire questa produzione. La versione in alta definizione permette di apprezzare dettagli e atmosfere del film, offrendo un'opportunità di visione diversa rispetto alle precedenti possibilità di fruizione.

Grazie all'ottimo blu-ray targato CG-Vision si può recuperare ora l'interessante folk horror di Paolo Strippoli ambientato sulle montagne friulane. E negli extra una scena aggiuntiva da non perdere. Nonostante il successo e la buona accoglienza dello scorso anno a Venezia, nelle sale purtroppo è rimasto nascosto e poco seguito rispetto a quanto avrebbe meritato. Sì perché La valle dei sorrisi, un folk horror tutto italiano diretto da Paolo Strippoli e girato sulle montagne friulane, è un piccolo film per tanti motivi da non perdere non solo per gli appassionati del genere, ma anche per chi non ama questo tipo di prodotti e non li frequenta tanto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Un frame del film La valle dei sorrisi, dal sito web della Mostra del Cinema di VeneziaLa valle dei sorrisi è il nuovo film diretto da Paolo Strippoli, un lungometraggio che mescola generi, dall’orrore al thriller fino al dramma, esplorando il confine tra dolore e redenzione. Il regista ... tg24.sky.it

