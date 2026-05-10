Belpasso e Motta Sant’Anastasia | controllo straordinario della Polizia oltre 13mila euro di sanzioni

Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione di controllo straordinario in varie zone dei comuni di Belpasso e Motta Sant’Anastasia. Durante l’intervento, sono state elevate sanzioni per un totale superiore a 13.000 euro. L’attività, disposta dalla Questura, ha coinvolto diversi agenti impegnati in controlli sul territorio. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali persone identificate o altre azioni specifiche.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione sul territorio disposta dalla Questura. Un’intensa attività di controllo straordinario è stata condotta nella giornata di venerdì dalla Polizia di Stato in diverse aree dei comuni di Belpasso e Motta Sant’Anastasia. L’intervento rientra nel piano operativo disposto dalla Questura di Catania per rafforzare le attività di prevenzione, controllo e contrasto alla criminalità diffusa sul territorio provinciale. Coordinamento delle forze in campo. Le operazioni sono state coordinate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, con il supporto degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e della Polizia Locale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Belpasso e Motta Sant’Anastasia: controllo straordinario della Polizia, oltre 13mila euro di sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Motta Sant’Anastasia, tenta di sfuggire ai carabinieri: arrestato giovanissimoABBONATI A DAYITALIANEWS Inseguimento sulla SP 13 tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco Momenti di tensione nella serata lungo la SP 13, nel tratto... Furto notturno, davvero ‘insolito’, a Motta Sant’Anastasia: intervento rapido dei CarabinieriL’ispezione ha portato al rinvenimento di diversi strumenti atti allo scasso, immediatamente sequestrati.