Furto notturno davvero ‘insolito’ a Motta Sant’Anastasia | intervento rapido dei Carabinieri

Nella notte a Motta Sant’Anastasia si è verificato un furto che ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente sul posto per bloccare eventuali attività sospette e avviare le indagini. La dinamica dell’episodio e i dettagli sull’intervento sono ancora oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo ai soggetti coinvolti o ai beni sottratti.

L’ispezione ha portato al rinvenimento di diversi strumenti atti allo scasso, immediatamente sequestrati. Inoltre, all’interno dell’auto sono state trovate quattro tartarughe appartenenti a una specie protetta, risultate rubate poco prima a un privato cittadino della provincia, che le deteneva regolarmente. Le tartarughe sono state recuperate e restituite al legittimo proprietario, ponendo fine alla vicenda grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Furto notturno, davvero ‘insolito’, a Motta Sant’Anastasia: intervento rapido dei Carabinieri Notizie correlate Pedone travolto e ucciso da un'auto a Motta Sant'AnastasiaTragedia questa mattina sulla Strada Provinciale 13 a Motta Sant'Anastasia , nel Catanese, per un incidente. Incidente mortale sulla strada provinciale 13: travolto pedone all'uscita di Motta Sant'AnastasiaQuesta mattina, sulla strada provinciale 13 all’uscita di Motta Sant'Anastasia, in zona cimitero, un pedone è stato investito da un'auto ed è...