Torna Bellezze Interiori ecco il programma dell' edizione 2026

Il Festival Bellezze Interiori torna con la sua ottava edizione, prevista per il fine settimana del 23 e 24 maggio 2026. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo artisti e operatori del settore culturale. L'evento è stato annunciato dal comitato organizzatore e si svolgerà in due giorni consecutivi, con attività e spettacoli programmati lungo tutto il fine settimana.

Torna il Festival Bellezze Interiori con la sua ottava edizione, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Un appuntamento atteso che offrirà a cittadini e turisti l’opportunità di esplorare luoghi segreti e affascinanti, solitamente chiusi al pubblico e di riscoprire Como, e il suo territorio.🔗 Leggi su Quicomo.it Multi SubThey Thought She Was a Fraud—Until the Dragon Goddess They Betrayed Finally Stood Up Notizie correlate Torna la Mostra della Minerva: il programma dell'edizione 2026Ritorna, la Mostra della Minerva, presso la villa comunale di Salerno: dal 17 al 19 aprile, infatti, piante rare e quanto fa giardino attireranno... Salerno, torna la Mostra della Minerva: il programma dell’edizione 2026Torna a Salerno la Mostra della Minerva, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di botanica e giardinaggio.