Nelle puntate di Beautiful dal 3 al 9 maggio 2026, Steffy Forrester non parteciperà alla trasferta a Montecarlo con Brooke e Ridge. La ragazza ha dimenticato il passaporto nel suo ufficio, impedendole di salire sull’aereo diretto nel Principato di Monaco. La scena si inserisce nel contesto della riunione per il rilancio della linea di prodotti Brooke’s Bedroom.

© US Mediaset Niente trasferta a Montecarlo per Steffy Forrester nei prossimi episodi di Beautiful. La ragazza dimentica infatti il proprio passaporto in ufficio e non può imbarcarsi per il Principato di Monaco, insieme a Brooke e Ridge, per il rilancio della Brooke’s Bedroom. Un imprevisto che rende felice Hope, perché desiderava che la madre e lo stilista partissero da soli. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 maggio 2026: Steffy scorda il passaporto e non parte a Montecarlo con Brooke e Ridge

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