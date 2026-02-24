Basta civismo | Noi Moderati vuole i simboli nel centrodestra

Il movimento Noi Liberali – L’Officina chiede di inserire i simboli nel centrodestra, motivando la richiesta con il desiderio di rafforzare l’identità politica. La proposta nasce dalla volontà di rendere più chiara la rappresentanza alle prossime elezioni amministrative, che si terranno a maggio del 2026. La discussione si concentra sulla possibilità di consolidare le alleanze e migliorare la comunicazione tra i vari partiti. La questione resta al centro del dibattito locale.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il Movimento Nazionale “Noi Liberali – L’Officina” interviene nel dibattito politico irpino. Attraverso le parole del portavoce nazionale, Giovanni Centrella, il movimento traccia una linea: “è tempo di abbandonare le ambiguità del civismo per tornare alla chiarezza dei simboli di partito. Noi Liberali – L’Officina non è un partito e non presenterà liste proprie, ma la sua posizione è cristallina: il tempo degli esperimenti civici è scaduto. I cittadini sono stanchi di coalizioni frammentate e senza un’identità precisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dialogo tra centrodestra e civismo: "Pronti a votare anche il bilancio"Il centrodestra e il civismo di Del Ghingaro tornano a parlare di bilancio.

Centrodestra: il nodo strategico tra civismo e identità di partitoIl cambiamento nella strategia dei Fratelli d’Italia ad Avellino nasce dalla tensione tra il desiderio di rafforzare il civismo e le esigenze di mantenere l’identità di partito.