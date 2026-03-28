Basta depressione Ora l' agenda per vincere nel 2027
Dopo il risultato del referendum, si registrano forti delusioni tra gli elettori. Le reazioni si concentrano sulla necessità di definire nuove strategie per le future sfide politiche e legislative, con l’obiettivo di raggiungere obiettivi diversi nel 2027. Attualmente, le discussioni si focalizzano sulle prossime mosse da adottare per migliorare le possibilità di successo nei prossimi appuntamenti elettorali.
È perfettamente ragionevole sentirsi molto delusi per il risultato referendario. Sarebbe invece da autolesionisti entrare in una bolla di depressione e restare politicamente inerti, esposti - a quel punto sia alle rappresaglie giudiziarie che a una rimonta che la sinistra non merita affatto di realizzare. Ma stiamo scherzando? Veramente vogliamo consegnare l'Italia al ticket Conte-Landini (con la povera Schlein che crede di guidare e invece sarà messa in fondo al pullman), con le procure combattenti in modalità pasdaran? Sarebbe devastante in tutti i sensi: per la collocazione geopolitica del paese (che finirebbe nell'orbita di Pechino, come desiderano Prodi e D'Alema); per l'economia (che sarebbe esposta a nuovi disastri, dopo quanto è già avvenuto tra super bonus e reddito di cittadinanza); e per le libertà di tutti noi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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