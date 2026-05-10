Bassano la rinascita di Cupani | tra fiducia e gol dopo le difficoltà
A Bassano, il calciatore Cupani ha iniziato a segnare e fornire assist dopo un periodo di difficoltà. La sua stagione si è sbloccata grazie a prestazioni più costanti sul campo. La società ha contattato direttamente il giocatore, convincendolo a unirsi alla squadra per rafforzare il reparto offensivo. Le sue prestazioni sono ora al centro dell’attenzione per la ripresa della squadra.
? Punti chiave Come ha fatto Cupani a sbloccare la stagione con gol e assist?. Chi ha cercato personalmente il giocatore per portarlo al Bassano?. Quali esperienze internazionali hanno forgiato il carattere dell'attaccante?. Perché il Bassano punta su talenti come lui per il futuro?.? In Breve Passato giovanile tra Cittadella e Bologna con allenamenti con la prima squadra.. Oltre 100 presenze totali con il Campodarsego prima dell'approdo al Bassano.. Esperienza internazionale con l'Under 18 dell'Albania contro l'Italia a Coverciano.. Gestione tecnica di Zecchin e ricerca del giocatore da parte di Mandato.. Il giovane attaccante Mattia Cupani ha trovato la sua strada a Bassano dopo un periodo difficile tra Seravezza e Vigasio, segnando due reti e fornendo due assist fin dalle prime settimane di gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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