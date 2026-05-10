Bassano la rinascita di Cupani | tra fiducia e gol dopo le difficoltà

A Bassano, il calciatore Cupani ha iniziato a segnare e fornire assist dopo un periodo di difficoltà. La sua stagione si è sbloccata grazie a prestazioni più costanti sul campo. La società ha contattato direttamente il giocatore, convincendolo a unirsi alla squadra per rafforzare il reparto offensivo. Le sue prestazioni sono ora al centro dell’attenzione per la ripresa della squadra.

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