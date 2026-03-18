Durante la partita di Championship contro il Wrexham, il centrocampista è entrato negli ultimi minuti e ha segnato il suo primo gol dopo aver superato un arresto cardiaco. La sua rete è stata celebrata con uno striscione che ha attirato l’attenzione dei tifosi presenti. Questa segnatura rappresenta un momento importante per il giocatore, che ha ritrovato il campo e il sorriso.

Ora la sua rinascita è completa. Edoardo Bove ha segnato il suo primo gol inglese con la maglia del Watford, ma soprattutto la prima rete dopo quell'arresto cardiaco che ne ha messo a repentaglio la vita, non solo la carriera. Il centrocampista è infatti entrato nei minuti finali del match contro il Wrexham in una gara valida per la Championship ed ha firmato il gol del definitivo 3-1 a favore della sua squadra. Un'emozione enorme per Bove, a oltre un anno di distanza dal giorno di quel Fiorentina-Inter (1° dicembre 2024) durante il quale l'ex giocatore viola si accasciò a terra per un arresto cardiaco, seguito dalla corsa all'ospedale di Careggi e all'impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bove, la rinascita è compiuta: a segno col Watford, è il primo gol dopo l'arresto cardiaco. E spunta uno striscione...

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