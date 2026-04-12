Fasolo esplode al Bassano | 12 gol in due mesi trascinano la squadra

Negli ultimi due mesi, l’attaccante vicentino ha segnato 12 gol, contribuendo in modo decisivo alla crescita della squadra. La sua forma attuale ha portato il club a migliorare la posizione in classifica e ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio. Fasolo ha realizzato diverse reti decisive, dimostrando una continuità di rendimento che ha rafforzato il suo ruolo all’interno del team.

L’attaccante vicentino Giulio Fasolo sta guidando la risalita sportiva del Bassano con una prestazione che ha trasformato la stagione in corso in un vero e proprio rilancio personale. Dalla fine di febbraio, il numero 10 ha messo a segno 12 reti, riuscendo a trovare la porta in sette delle ultime otto sfide disputate, un ritmo che lo ha portato a toccare quota 15 reti totali nel campionato attuale, completando inoltre il lavoro offensivo con tre assist forniti ai compagni. La metamorfosi tecnica dell’attaccante è stata segnata da momenti di pura efficacia realizzativa, come le due triplette ottenute nelle sfide contro Mestre e Portogruaro, a cui si aggiunge la doppietta messa a segno contro l’Adriese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fasolo esplode al Bassano: 12 gol in due mesi trascinano la squadra Leggi anche: Ricordate Ndoye il fenomeno? Al Nottingham Forest fa panchina da due mesi (ha segnato due gol in tutto) Il Sassuolo torna a vincere dopo due mesi: Cremonese battuta grazie al gol di FaderaSassuolo - Cremonese 1-0 Marcatore: 3'pt Fadera Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5.