A Bassano, si è verificato uno scontro tra il sindaco e il coordinamento locale di Fratelli d’Italia, con il primo che ha respinto le accuse mosse dal partito. La questione ha portato a una divisione interna all’amministrazione, sollevando dubbi sulla stabilità della giunta guidata dal sindaco Finco. La situazione è al centro di un confronto pubblico che coinvolge diverse componenti della maggioranza.

? Punti chiave Chi ha scatenato lo scontro tra Pietrosante e il coordinamento locale?. Come influirà la divisione interna sulla stabilità della giunta Finco?. Perché la questione della variante urbanistica ha incrinato la maggioranza?. Quali conseguenze avrà il distacco di Pietrosante sui rapporti di forza?.? In Breve Nicola Giangregorio accusa Pietrosante di aver causato il problema dell'assessore Andrea Zonta.. Il consigliere Gianluca Pietrosante si è spostato da Fratelli d'Italia al gruppo misto.. La crisi riguarda una variante tecnica non approvata che divide la maggioranza Finco.. La frammentazione interna rischia di paralizzare i progetti amministrativi nel territorio di Bassano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bassano, crisi in maggioranza: Pietrosante respinge le accuse di FDI

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