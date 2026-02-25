Tensioni pre-elettorali nella maggioranza la sindaca Muratori respinge le dimissioni di Panini

L?assessore aveva decisoper la dimissioni in virtù della rottura di Vignola Cambia con la coalizione del centrosinistra alle prossime amministrative Nella mattinata di ieri, mercoledì 25 febbraio, l’assessore Enrico Panini ha incontrato Emilia Muratori, annunciando alla sindaca l’intenzione di rimettere le sue deleghe e presentare quindi le proprie dimissioni dalla Giunta. La causa starebbe nelle divergenze insanabili che si sono create all’interno della lista "Vignola Cambia" di cui è stato, fino a ieri, espressione. L’assessore Panini, nel corso dell’incontro, ha spiegato alla sindaca Muratori che non condivide questa posizione e che quindi ha deciso di uscire da "Vignola Cambia" e, coerentemente, di rimettere le proprie deleghe. La sindaca ha però immediatamente deciso di non accoglierle: "Comprendo la posizione politica in cui ha finito con il trovarsi, ma l’assessore continua ad avere la mia fiducia per cui ho respinto le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Mondaino verso il commissariamento, dimissioni in massa: la sindaca resta senza maggioranzaA Mondaino, la situazione politica si complica: la sindaca Luisella Mele ha deciso di ritirare le deleghe al vicesindaco Aron Gambelli, portando a una perdita della maggioranza e alimentando le tensioni.

Regione, tensioni nella maggioranza per le CommissioniLa Regione, sotto la guida di Roberto Fico, si trova in una situazione di ritardo, con le Commissioni ancora in fase di avvio.