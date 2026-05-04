Un uomo di 47 anni ha negato le accuse di maltrattamenti e sequestro relative a un minore. Secondo quanto emerso, il bambino sarebbe stato trovato legato al letto, dettaglio che ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno raccolto diverse prove che hanno portato all’ipotesi di un sequestro, anche se l’uomo ha respinto ogni responsabilità durante l’interrogatorio.

? Cosa scoprirai Come si spiega la dinamica del minore legato al letto?. Quali prove hanno portato i Carabinieri a ipotizzare il sequestro?. Perché la difesa chiede l'attenuazione della misura cautelare in carcere?. Cosa emergerà dall'analisi del giudice sulla versione dell'indagato?.? In Breve L'avvocato Michele De Vita ha presentato richiesta di attenuazione della misura cautelare.. Il sostituto procuratore Marco Auciello coordina le indagini della Procura di Avellino.. L'episodio di segregazione del minore sarebbe avvenuto nel mese di febbraio scorso.. Il Gip Giulio Argenio valuta ora la coerenza tra indagini e dichiarazioni.. Il quarantasettenne di Altavilla Irpina ha respinto davanti al Gip Giulio Argenio tutte le accuse di maltrattamenti e sequestro di persona riguardanti il figlio minorenne della sua convivente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altavilla: il 47enne respinge le accuse di maltrattamenti e sequestro

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