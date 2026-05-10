Basket serie B | oggi alle 18 al palasport Adamant è già gara 2 Sacco | Meno frenesia

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 18 si gioca al palasport la seconda partita della serie di basket di serie B tra Adamant e Fidenza, con gara uno già conclusa e Adamant che cerca di pareggiare la serie. A meno di due giorni dal primo incontro, l'incontro si svolge alla Bondi Arena, con i giocatori pronti a scendere in campo per il secondo atto della sfida. Il tecnico ha chiesto meno frenesia ai propri atleti in vista di questa gara.

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Gara uno è già in archivio, oggi l’ Adamant deve fare il bis. Alla Bondi Arena, a meno di 48 ore dal primo atto, va in scena il replay della serie con Fidenza, che Ferrara ha indirizzato non senza patemi venerdì sera. I biancazzurri hanno portato a casa una partita non giocata bene, passata ad inseguire gli avversari per i primi tre quarti, ed equilibratissima nell’ultimo parziale: per la prima volta in stagione, però, è arrivato un successo sul filo di lana. "E’ stata una partita dai due volti – l’analisi di coach Sacco –, nel primo tempo siamo stati frenetici e abbiamo sbagliato tanto, mentre nella ripresa siamo riusciti a recuperare. Fidenza è un avversario temibile soprattutto sotto canestro, perché ha tanti giocatori fisici, e stavolta Tio ha faticato un po’ di più rispetto al campionato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Basket serie B: oggi alle 18 al palasport. Adamant, è già gara 2. Sacco: "Meno frenesia»
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