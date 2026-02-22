Basket serie B Nazionale | ore 18 al PalaRuggi arriva l’Adamant Ferrara di Sacco Dalmonte | Andrea Costa prova di maturità

L’Andrea Costa affronta l’Adamant Ferrara alle 18 al PalaRuggi, dopo la recente vittoria a Fabriano. La partita nasce dalla volontà di dimostrare maturità nel derby griffato Sacmi, che coinvolge due squadre in cerca di continuità. Dalmonte sottolinea l’importanza di questa sfida per testare la crescita della sua squadra. I giocatori sono pronti a scendere in campo, con arbitri Guarino, Marconetti e Palazzo designati per il match.

Tempo di derby al PalaRuggi. Pochi giorni dopo la vittoria di Fabriano, c'è Ferrara sulla strada dell' Andrea Costa che oggi affronterà l'Adamant Ferrara (palla a due alle 18, arbitri Guarino, Marconetti e Palazzo) nel derby griffato Sacmi. In campo ci saranno gli stessi dieci di mercoledì con coach Luca Dalmonte che lascia ancora fuori Giacomo Filippini, da pochi giorni a lavoro con il resto del gruppo. Scelte facilitate dall'esclusione di Georges Tamani, libero di cercarsi un'altra sistemazione. "Su Tamani premetto che in queste situazioni c'è una somma di responsabilità, la prima delle quali me la prendo io in quanto allenatore, ma non è l'unica – spiega Dalmonte –.

Serie B: Andrea Costa Imola contro Adamant Ferrara in diretta streaming

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Adamant Ferrara in diretta. Live

